В пункте пропуска «Куничина Гора» установят средства принудительной остановки автомобилей

11:09, 31 мая 2023, ПАИ

Транспортная прокуратура обязала Росгранстрой установить в пункте пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе в Псковской области средства принудительной остановки автомобилей. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

«Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Куничина Гора» не оборудован системой принудительной остановки автотранспортных средств, вследствие чего создается угроза состоянию защищенности государственной границы Российской Федерации», – говорится в сообщении прокуратуры.

Транспортный прокурор внёс представление директору псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой», однако нарушение не было устранено. В этой связи в суд было направлено исковое заявление с требованием возложить на ФГКУ «Росгранстрой» обязанность установить необходимое оборудование. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме.