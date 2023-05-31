Бесплатную юрпомощь могут получить пострадавшие от коллекторов псковичи
Бесплатную юридическую помощь по вопросам возврата просроченной задолженности окажут псковичам в УФССП России по Псковской области 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём граждан по вопросам защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности пройдёт 2 июня с 10:00 до 12:00 в Пскове на улице Ленина, 7.
Приём граждан проведёт заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Людмила Николаева. Приём граждан пройдёт совместно с Псковским региональным отделением Ассоциации юристов России.
Правовая помощь будет оказана гражданам, чьи права нарушаются действиями по возврату просроченной задолженности (микрофинансовыми организациями, кредитными учреждениями, коллекторами). Получить консультацию можно без предварительной записи.
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