Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бесплатную юрпомощь могут получить пострадавшие от коллекторов псковичи

Бесплатную юридическую помощь по вопросам возврата просроченной задолженности окажут псковичам в УФССП России по Псковской области 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём граждан по вопросам защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности пройдёт 2 июня с 10:00 до 12:00 в Пскове на улице Ленина, 7.

Приём граждан проведёт заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Людмила Николаева. Приём граждан пройдёт совместно с Псковским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Правовая помощь будет оказана гражданам, чьи права нарушаются действиями по возврату просроченной задолженности (микрофинансовыми организациями, кредитными учреждениями, коллекторами). Получить консультацию можно без предварительной записи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

Илья Стрелков: Михаил Ведерников развенчивает миф об однополярном векторе развития внутриполитических ситуаций в регионе
31 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Крестный ход вокруг Пскова
31 мая 2023

40 светоотражателей для отпугивание диких животных установили на Северном обходе Пскова
31 мая 2023

В Пушкинских Горах установили новую детскую площадку
31 мая 2023

В Новоржеве завершили благоустройство площади Победы
31 мая 2023

Борьбу с борщевиком и цены на молоко обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023

Спектакль «Казаки в Париже» покажут в Дни пушкинской поэзии и русской культуры
31 мая 2023

Ирина Иванова – о несогласных с дизайн-кодом предпринимателях: Вывески всё равно придётся сменить

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...