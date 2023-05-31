Почти 1,5 тысячи километров разметки нанесут на дороги Псковской области в этом году

11:43, 31 мая 2023, ПАИ

В этом году на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области установят более 10 тысяч метров металлического барьерного ограждения и нанесут 1 460 километров горизонтальной дорожной разметки, сообщили ПАИ в Псковавтодоре.

По нацпроекту продолжается также устройство недостающего искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Красногородск – Мозули в Красногородском районе.

Работы ведутся и на улице Калинина в Красногородске на участке региональной дороги протяженностью 900 метров. Здесь находится красногородская «Агрошкола». Подрядчик уже установил опоры освещения, на которых планируется установить 38 светильников. В ближайшее время приступит к уширению проезжей части и устройству тротуаров шириной 2–2,25 метра, примыкающих к ней. Кроме того, для безопасности дорожного движения вблизи пешеходных переходов появятся пешеходные ограждения и тактильно-контрастные указатели.

Срок завершения работ по контракту – конец августа.

Всего в 2023 году на обеспечение безопасности дорожного движения в Псковской области направлено около 300 млн рублей по нацпроекту.