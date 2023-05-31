Псковские росгвардейцы организовали спортивный праздник для детей

12:32, 31 мая 2023, ПАИ

Накануне Дня защиты детей и в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района прошёл товарищеский турнир по мини-футболу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие воспитанники учреждения и дети росгвардейцев.

Юные футболисты соревновались в двух возрастных категориях: младшей и средней. Игры прошли в дружеской атмосфере. Ребята смогли показать друг другу уровень своей спортивной подготовки и поделиться опытом.

На церемонии награждения все участники турнира получили дипломы и подарки. Команды, занявшие призовые места, награждены медалями и кубками. Кроме того, росгвардейцы подарили воспитанникам подарки ко Дню защиты детей.