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Общество

Псковские росгвардейцы организовали спортивный праздник для детей

Накануне Дня защиты детей и в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района прошёл товарищеский турнир по мини-футболу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В соревнованиях приняли участие воспитанники учреждения и дети росгвардейцев.

Юные футболисты соревновались в двух возрастных категориях: младшей и средней. Игры прошли в дружеской атмосфере. Ребята смогли показать друг другу уровень своей спортивной подготовки и поделиться опытом.

На церемонии награждения все участники турнира получили дипломы и подарки. Команды, занявшие призовые места, награждены медалями и кубками. Кроме того, росгвардейцы подарили воспитанникам подарки ко Дню защиты детей.

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