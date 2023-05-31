11-летний ребёнок пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе

12:05, 31 мая 2023, ПАИ

ДТП произошло на 21-м километре автодороги Новгородка – Пушкинские Горы около 7:45 28 мая. 31-летняя девушка-водитель автомобиля «Додж» не справилась с управлением транспортного средства. В итоге машина съехала в кювет, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате происшествия пострадали девушка-водитель и 11-летний мальчик. Девушку госпитализировали в медучреждение. Ребёнку оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.