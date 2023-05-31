Часть Октябрьского проспекта в Пскове отремонтируют к лету 2024 года

12:20, 31 мая 2023, ПАИ

Часть Октябрьского проспекта в Пскове отремонтируют к лету 2024 года, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Заключен контракт на ремонт Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Вокзальной. Протяженность участка – около 1,3 км. Срок исполнения – до 30 мая 2024 года. Но по примеру улицы Юбилейной постараемся ускориться и в первую очередь обеспечить безопасный проезд», - отметил Борис Елкин.

Сейчас дорожники демонтируют люки и меняют плиты перекрытия. Через две недели начнется фрезерование изношенного полотна дороги, а потом укладка выравнивающего слоя асфальта. На замену также идет бортовой камень и покрытие тротуара у ТЦ «Максимус». В перечень работ включены планировка газонов и нанесение дорожной разметки.