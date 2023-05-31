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Происшествия

Следователи работают на месте гибели мужчины при пожаре в Опочецком районе

31 мая в правоохранительные органы поступило сообщение, что на месте пожара в частном доме в Опочецком районе обнаружено тело 57-летнего мужчины. По этому факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводят проверку, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, в огне погиб хозяин дома, а причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении в постели. Проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Неосторожное обращение с огнём является самой распространенной причиной возникновения пожара, отметили в следственном комитете.

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