Пьяный водитель учинил массовое ДТП в Пскове

12:56, 31 мая 2023, ПАИ

В Пскове пьяный водитель учинил массовое ДТП на улице Коммунальной, после чего попытался скрыться с места происшествия, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Авария произошла 31 мая в Пскове на улице Коммунальной, 15. Водитель автомобиля Opel Astra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил два автомобиля: Toyota и Renault. После инцидента водитель, пытаясь скрыться с места аварии, въехал в автомобиль Lada Granta.

Водители автомобилей смогли задержать водителя Opel Astra и передать его прибывшим сотрудникам ГИБДД. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

