В псковской галерее «Цех» откроется последняя выставка этого сезона

14:23, 31 мая 2023, ПАИ

2 июня в псковской галерее «Цех» откроется выставка художника из Мурома Андрея Неганова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского театра драмы.

Работы, представленные на выставке, принадлежат к одному частному собранию: все они были в разные годы приобретены Виктором Сиренко - художником и коллекционером современного искусства.

«Живопись Андрея Неганова своеобразна и на первый взгляд сложна для восприятия. Критики называют его создателем особого «сумеречного мира». Большинство работ художника темны по колориту и требуют пристального вглядывания. Сам художник сравнивает свои картины с рыбой, живущей на глубине и потому труднодоступной человеческому глазу», - отметили организаторы выставки.

Открытие выставки «По ту сторону цвета» состоится 2 июня в 18:00. Выставка будет работать до 10 июля. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.