Псковичам рассказали, куда обращаться с информацией о случаях вандализма

20:02, 31 мая 2023, ПАИ

Куда обращаться псковичам, если они увидели материалы вандализма в социальных сетях, объяснил начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Позвонить по номеру 02 или 112 и сообщить об этом. Сразу увидели – сразу сообщили, тогда сотрудники оперативно отреагируют и установят лица. Если хотите переслать какие-то материалы из соцсетей, то есть сайт УМВД. Любое электронное обращение также поступит к нам очень быстро, и мы примем меры, но лучше звонить и сообщать», – отметил Алексей Ильин.

Он также добавил, что полиция мониторит социальные сети не только на предметы вандализма, но и на любую противоправную деятельность. «Оттуда же черпаем информацию и проверяем её. Привлекаем к ответственности лица, необязательно уголовной, бывает и административная ответственность», – подчеркнул гость эфира и добавил, что сотрудники полиции контролируют социальные сети на постоянной основе, но специального программного комплекса у них нет.