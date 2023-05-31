«Экопром» опубликовал адреса новых мест сбора ТКО в Порховском районе

16:09, 31 мая 2023, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» информирует о новых местах сбора ТКО в Порховском районе. Информация размещена в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

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– деревня Малые Липки Полонской волости – место сбора: 57.7236340, 29.698857 с 3 июня (3 и 17 число месяца);



– деревня Крутец – место сбора: на дороге. С 5 июня на летний период с мая по сентябрь включительно (5 и 20 число месяца);



– деревня Осиновичи – место сбора: на дороге. С 5 июня (5 и 20 число месяца);



– деревня Кротово – место сбора: на дороге. С 5 июня на летний период: с мая по октябрь включительно (5 и 20 число месяца);



– деревня Позолотино – место сбора: на дороге. С 5 июня на летний период: с мая по 30 ноября (5 и 20 число месяца).



Способ сбора: мешковой.