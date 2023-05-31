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Общество

Россельхозбанк определил среднюю стоимость строительства дома

Аналитики портала «Своё село» оценили среднюю стоимость проекта дома в 2023 году, его площади и технологии стен в разрезе федеральных округов. Самые дорогие проекты строят в Дальневосточном федеральном округе, а самые дешевые – в Уральском федеральном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе АО «Россельхозбанк».

На портале от Россельхозбанка можно не только оформить ипотечный кредит на покупку загородной недвижимости, но и выбрать готовый дом или построить его с нуля. На ресурсе представлено более двух тысяч проектов загородных домов, а также более одного миллиона объектов загородной недвижимости. Цены на такие проекты разнятся от региона к региону.

Фото: АО «Россельхозбанк»

По данным аналитиков, самая высокая средняя стоимость проекта дома из газобетона или каркасной постройки в Дальневосточном федеральном округе (4,4 млн рублей), далее следуют Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ и Южный федеральный округ. В этих округах средняя стоимость проекта достигает 2,9 млн рублей. Завершают список Сибирский федеральный округ (2,7 млн рублей), Приволжский федеральный округ (2,6 млн рублей) и Уральский федеральный округ (2,5 млн рублей).

При этом наибольшая стоимость 1 м² жилья в Дальневосточном федеральном округе (33,6 тысячи рублей), а наименьшая – в Сибирском федеральном округе (20,1 тысячи рублей).

Если говорить о предпочтениях россиян, в Сибирском федеральном округе больше всего интересуются домами средней площади 134,5 м², в Дальневосточном федеральном округе – 130,8 м², а в Приволжском федеральном округе – 120,5 м². Далее идёт Уральский федеральный округ, в нём популярностью пользуются строения с площадью 116,4 м². В Северо-Западном федеральном округе площадь достигает 105,7 м², в Центральном федеральном округе – 104,5 м². Самые небольшие дома строят в Южном федеральном округе – их площадь составляет 100 м². На сайте РСХБ в цифре, в разделе АгроБит, можно посмотреть дополнительную информацию о средней стоимости дома и загородного участка.

«Мы наблюдаем устойчивый спрос на загородную недвижимость на первичном рынке. В том числе этому способствует популярность программ государственного субсидирования. Только с начала 2023 года по льготной программе «Сельская ипотека» Россельхозбанк выдал более 10 млрд рублей. С марта 2022 года по этой программе приобрести дом в сельской местности можно со ставкой от 0,1 %», – отметила директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Платформа «Своё село» – это не только ипотека на загородную недвижимость, но и услуги по её дальнейшему сопровождению. Умный калькулятор строительства жилого дома поможет заказчику самостоятельно оценить, во сколько обойдется проект по строительству дома под ключ.

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