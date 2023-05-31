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Спектакль «Казаки в Париже» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

Вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже» в исполнении артистов Государственного театра танца «Казаки России» зрители увидят в Зелёном театре в Пскове 4 июня в 18:00. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии с 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Действие спектакля переносит зрителя в 1814 год, когда русская армия во главе с императором Александром I взяла Париж и русские войска и казаки вошли во французскую столицу.

Как отметили в пресс-службе, в спектакле огромное жанровое разнообразие: звучание хора сочетается с электронной музыкой, некоторые сцены составлены из специфических звуков вёдер и дыхания, а главная героиня поёт оригинальные авторские джазовые композиции на французском языке. Всё это в сочетании с народной и современной хореографией и светотехническим шоу.

По форме спектакль представляет собой мозаику, сложенную из множества эпизодов. Произведение не является исторической ретроспективой, скорее отражает пословицу «сказка ложь, да в ней намёк» – намёк, основанный на картинах и воспоминаниях современников.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня. 

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