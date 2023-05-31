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Общество

Около 30 камер с распознаванием лиц установлено в Пскове

Около 30 уличных камер с распознаванием лиц установлено в Пскове. Об этом рассказал начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

Фото: ПАИ

По его словам, ежегодно количество установленных камер с распознаванием лиц будет расти.

Также Алексей Ильин сказал, что в общей сложности в Пскове по аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» установлено порядка 400 камер.

«Камеры – наши ведомственные, которые устанавливают администрации. Помимо комплекса ещё есть и частные камеры, которые люди устанавливают сами. Практически все организации ставят камеры, и мы активно ими пользуемся, никто никогда нам не отказывает в предоставлении записей. При раскрытии всех преступлений, которые совершены, используются все возможные камеры», – отметил он и добавил, что профессиональные оперативные сотрудники могут отследить преступника по внешним признакам: одежде, походке.

«Мы с администрацией города общаемся и согласовываем моменты по установлению дополнительных камер. У нас планируется установка камер в Финском парке, парке Строителей, на набережной реки Великой с одной и другой стороны. Мы анализируем, где необходимо фиксировать массовые мероприятия. Работа ведётся и количество камер будет расти с каждым годом всё больше и больше», – заключил он.

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