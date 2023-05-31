Среднюю стоимость окрошки назвали псковичам

17:01, 31 мая 2023, ПАИ

Среднюю стоимость окрошки рассчитал «АиФ-Псков».

Для приготовления блюда взяли следующие продукты: картофель, варёная колбаса, огурец, редис, яйцо, зелень (лук, укроп, петрушка), сметана. Такой набор с учётом акций в магазине одной федеральной сети составил 458 рублей 50 копеек.

По итогу «сухих» продуктов в блюде оказалось около двух килограммов, поэтому потребуется примерно столько же жидкости. Тем, кто для приготовления будет использовать квас – блюдо выйдет в 588 рублей 50 копеек, а с кефиром – 614 рублей.

После завершения приготовления выйдет десять порций по 400 граммов. Следовательно, одна порция окрошки на квасе обойдется менее чем в 59 рублей, а на кефире – в 61 рубль.

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