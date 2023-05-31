В Псковской области продлён приём заявок на конкурс «Живое пушкинское слово»

17:02, 31 мая 2023, ПАИ

Желающие принять участие в открытом региональном конкурсе исполнителей «Живое пушкинское слово» еще могут подать заявку на участие. Организаторы продлили сроки заявочной кампании. В Великих Луках заявки будут приниматься до 5 июня, в Пскове — до 7 июня. 10 июня организаторы конкурса разошлют участникам приглашения в полуфинал, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Более 80 заявок получили организаторы открытого творческого конкурса «Живое пушкинское слово», но в связи с экзаменационным периодом в учебных заведениях, с празднованием дня рождения Пушкина и просьбами псковичей прием заявок было решено продлить.

Напомним, что Псков и Великие Луки станут центрами проведения конкурса. В июне в двух столицах региона пройдут полуфиналы, в ходе которых наставники сформируют команды для подготовки исполнителей к финалу. В июле состоится публичный финал конкурса. Осенью победители вместе с профессионалами выступят в Пскове с литературно-музыкальной программой.

Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Для справедливости соревновательного процесса конкурсантов разделят на две категории: студенты творческих специальностей, артисты любительских студий и участники без профессиональной подготовки. Также будет две номинации: декламация и вокальное исполнение.

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы — народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра — Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Узнать более подробную информацию можно на официальной странице конкурса.