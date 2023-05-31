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Общество

1 июня в Пскове пройдёт «Фестиваль первых»

1 июня с 16:00 до 19:00 в Детском парке Пскова региональное отделение «Движение первых» проведет «Фестиваль первых» в честь Дня защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для гостей праздника приготовлены интересные интерактивные площадки. Например, активисты проектов «ИгроПсков» и «Мир на столе» познакомят участников с миром современных настольных игр.

Артель псковских мастеров «Рыжая рысь» проведет мастер-классы по кожевенному ремеслу.

Создатели выставочного коворкинга «Место встречи» предложат посмотреть на старые фотографии Пскова в диаскопе, найти города на советском глобусе, сыграть в географическое лото и другие настольные игры XX века. Народные игры будут ждать всех желающих на площадке от социального проекта «Скобариада».

На арт-площадке «Я люблю Псков» представители псковского корпуса «Волонтеры гостеприимства» проведут мастер-класс по письму пастелью.

Активисты регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей проведут мастер-классы по оказанию первой помощи. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс рисунков на асфальте «Псков-любовь».

В 17:00 состоится выступление участников кинологической секции «Лапа в руке» под руководством Юлии Ивановой. Они покажут гостям фестиваля танцы, трюки и элементы послушания. В конце программы можно будет пообщаться и сфотографироваться с участниками выступлений.

Фестиваль завершится летней дискотекой и танцевальными флешмобами, которые проведут студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова и активисты Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области.

Регистрация для участников фестиваля доступна по ссылке. Зарегистрированные участники смогут получить памятные призы за участие в активностях фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры администрации Пскова и молодежной организации «Вечевой орден».

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