Два турнира к 100-летию волейбола пройдут в Псковской области

17:10, 31 мая 2023, ПАИ

В Псковской области в этом году ряд соревнований по волейболу приурочат к празднованию 100-летия этого вида спорта в стране. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках празднования юбилейной спортивной даты 10-12 июня пройдет региональное первенство по пляжному волейболу на Кубок Александра Невского, 28 июля - чемпионат Псковской области по пляжному волейболу на Кубок княгини Ольги.

Оба состязания пройдут на центральном городском пляже в Пскове.

Контролировать подготовку и проведение мероприятий будет организационный комитет, состав которого утвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В структуру коллегиального органа вошли представители аппарата правительства региона, областного и городского комитетов по спорту, руководство регионального управления МВД и другие официальные лица.

Днем рождения советского волейбола считается 28 июля 1923 года, когда в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.