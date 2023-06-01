Экологический флешмоб прошёл в Печорах

21:18, 31 мая 2023, ПАИ

31 мая около печорской средней школы № 3 жители Печорского района высаживали деревья, сообщает газета «Печорская правда».

Происходящее называлось экологическим флешмобом и было посвящено поддержке международной премии «Экология — дело каждого», учреждённой Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

В акции приняли участие первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев, начальник управления образования муниципалитета Сергей Авдеев, директор ПСШ № 3 Нина Ярославцева, руководитель Дворца творчества детей и молодёжи Печорского района Юлия Четвергова, а также учителя печорской средней школы № 3.

Но главными действующими лицами стали выпускники и будущие первоклассники. Именно они совместно высадили саженцы бархата амурского и грецкого ореха. Лунки для деревьев готовили одиннадцатиклассники, а посадкой занимались будущие ученики. Добавим, что посаженные деревья могут достигать 25 м высотой, иметь крону диаметром до 20 м и массивную корневую систему.