Женщина госпитализирована в результате ДТП в Себежском районе

21:50, 31 мая 2023, ПАИ

В Себежском районе на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино 59-летняя жительница Себежского района, управляя автомобилем ВАЗ-21043, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП водитель госпитализирована в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.