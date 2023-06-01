Женщина госпитализирована в результате ДТП в Себежском районе
В Себежском районе на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино 59-летняя жительница Себежского района, управляя автомобилем ВАЗ-21043, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП водитель госпитализирована в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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31 мая 2023
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