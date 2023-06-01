В результате погони в Пскове пострадало семь автомобилей

22:20, 31 мая 2023, ПАИ

Публикуем подробности ДТП в Пскове, в котором пострадали два человека, сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

По предварительным данным, в результате погони сотрудников ГИБДД и ППС за автомобилем Opel Astra произошло ДТП с участием семи автомобилей в Пскове на улице Леона Поземского.

Выяснилось, что водитель Opel имел водительское удостоверение, но не имел права управления транспортным средством по медицинским показаниям.

Обстоятельства произошедшего выясняются.