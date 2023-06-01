Госдолг Псковской области снизился почти на 32% за пять лет

11:16, 01 июня 2023, ПАИ

Госдолг Псковской области снизился почти на 32 % за пять лет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, в 2017 году плановый показатель доходов консолидированного бюджета составлял 28,5 миллиарда рублей, а бюджет области порядка 24 миллиардов рублей. Уровень госдолга был 102 % к доходам.

Глава региона подчеркнул, что прошлый год закончился с исполнением доходов в размере свыше 61 миллиарда рублей консолидированного бюджета, а уровень госдолга снизился до 70,6 %.

«Среди всех субъектов Северо-Запада у Псковской области за указанный период самые высокие темпы роста доходов бюджета после Санкт-Петербурга», - обратил внимание Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что если брать итоговые показатели бюджетов, то в среднем по округу доходы субъектов выросли на 73 %, а показатель Псковской области – 96,4 %. Также глава региона напомнил, что за этот же период по темпам роста доходов бюджета Псковская область заняла пятое место в стране.

«Помните, в начале нашей совместной работы мы говорили, что нам нужно обязательно совершить наш псковский рывок? Мы его сделали. Сделали вместе», - подытожил глава региона.