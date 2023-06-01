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Экономика

Почти 15 млрд рублей составляет объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино»

Фактический объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Да, за пять прошедших лет кто-то из резидентов ушёл. Кого-то исключили с миллионными штрафами за нарушение принятых обязательств. Кто-то корректирует бизнес-модель в соответствии с новыми реалиями. И это нормальный рабочий процесс», - сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что отчёт за 2019 год во многом был посвящён новым точкам роста экономики в промышленности и туризме.

Михаил Ведерников подчеркнул, что тогда на строительные площадки в «Моглино» вышли «Титан-Полимер» и «Синтез Технолоджи», а сама экономическая зона попала на четвёртую позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Он также отметил, что был зафиксирован рекордный турпоток и в сфере туристической деятельности - перешагнули через один миллиард рублей налоговых отчислений.

Михаил Ведерников добавил, что эти достижения можно было легко потерять на фоне разразившейся вскоре пандемии коронавируса. Но всё-таки упомянутые проекты резидентов были реализованы. Также к ним добавились и новые проекты, которые сегодня успешно развиваются.  

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