Почти 15 млрд рублей составляет объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино»

11:51, 01 июня 2023, ПАИ

Фактический объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Да, за пять прошедших лет кто-то из резидентов ушёл. Кого-то исключили с миллионными штрафами за нарушение принятых обязательств. Кто-то корректирует бизнес-модель в соответствии с новыми реалиями. И это нормальный рабочий процесс», - сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что отчёт за 2019 год во многом был посвящён новым точкам роста экономики в промышленности и туризме.

Михаил Ведерников подчеркнул, что тогда на строительные площадки в «Моглино» вышли «Титан-Полимер» и «Синтез Технолоджи», а сама экономическая зона попала на четвёртую позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Он также отметил, что был зафиксирован рекордный турпоток и в сфере туристической деятельности - перешагнули через один миллиард рублей налоговых отчислений.

Михаил Ведерников добавил, что эти достижения можно было легко потерять на фоне разразившейся вскоре пандемии коронавируса. Но всё-таки упомянутые проекты резидентов были реализованы. Также к ним добавились и новые проекты, которые сегодня успешно развиваются.