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Общество

Газификацию более 50 населённых пунктов проведут в Псковской области до 2025 года

Газификацию 54 населённых пунктов в 17 районах проведут в Псковской области до 2025 года. В том числе в десять районов сетевой газ придёт впервые – в Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Глава региона отметил, что в 2021 году стартовала реализация программы развития газоснабжения и газификации Псковской области до 2025 года. Инвестиции Газпрома были запланированы на уровне 8,4 миллиарда рублей.

«Программа предусматривала подведение магистральных газопроводов во все районные центры, – отметил губернатор. – В апреле подписали актуализированную программу, где сумма была увеличена вдвое – до 17 млрд рублей».

Также, по словам губернатора, в программу включено строительство двух газовых заправочных станций с подводящими газопроводами в Пскове и Великолукском районе, а также техническое перевооружение газораспределительной станции «Великие Луки».

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч заявок псковичей на догазификацию исполнено за апрель. Также губернатор Псковской области провел оперштаб по газификации. Помимо этого, ход догазификации обсудили в Островском районе. А также в посёлке Кунья провели работы по газификации

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