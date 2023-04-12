Губернатор Псковской области провел оперштаб по газификации

16:29, 12 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первый в этом году региональный штаб по газификации, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Совещание прошло при участии в режиме ВКС заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александра Затонских. Участники обсудили планы работы на текущий год, меры поддержки участников программы догазификации и динамику строительства межпоселковых газопроводов.

Начал Михаил Ведерников с качества работы регоператора в прошлом году по реализации социальной программы догазификации домовладений жителей области: мероприятия не были завершены ни в одном муниципалитете. Из 15 тыс. заявок заключено 12,7 тыс. договоров. Исполнено мероприятий чуть более 10 тыс., то есть газ доведен до границ земельного участка только в 77% случаев. При этом физически доступ к голубому топливу получили менее 1,5 тыс. человек, что составляет всего 10% от числа заключенных договоров.

«Разумеется, это не тот результат, на который рассчитывали жители Псковской области. И это несмотря на все бравурные доклады, которые мы не раз слышали на наших штабах о качестве работы в прошлом году. Красноречиво говорят миллионные штрафы от регионального УФАС в отношении регоператора за срыв сроков техприсоединения к газовым сетям. Очевидно, теперь ситуацию нужно исправлять общими усилиями», — обратил внимание глава региона.

Для того чтобы избежать прежних ошибок и выстроить в дальнейшем результативную работу, областные власти «перезагрузили» отношения с оператором догазификации, с государственными и муниципальными органами власти и провели большую работу по формированию нового плана-графика. «Документ учитывает незаконченные проекты прошлого года и новые объекты, поэтому хочу особенно обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения скорректированного графика, в противном случае вся работа по догазификации региона будет окончательно дискредитирована», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников доложил о готовности сил и средств регоператора «Газпромгазораспределение Псков»: «Для выполнения всего объема мероприятий привлечены дополнительные трудовые ресурсы. Общее количество бригад — 70, 10 из которых выполняют работы только внутри границ участков домовладений».

В рамках оперштаба были заслушаны доклады руководителей ряда муниципалитетов о реализации на их территориях программы социальной догазификации. Так, глава Невельского района Олег Майоров сообщил, что согласно графику в муниципалитете планируется подключить к газу 3,9 тыс. домовладений, подано 1,9 тыс. заявок, заключено 1,4 тыс. договоров. За март 2023 года построено 3,5 км газораспределительных сетей по 15 улицам.

В своем выступлении Олег Майоров поднял вопрос о состоянии дорог после проведения мероприятий по прокладке газораспределительных сетей. «Действительно важная тема, — поддержал Михаил Ведерников. — В местах, где в ходе работ вскрывается асфальт, прошу обратить особое внимание подрядчиков на его качественное восстановление».

Отдельно участники оперштаба обсудили меры поддержки граждан на реализацию программы догазификации. Для некоторых категорий граждан в Псковской области введена единовременная выплата в размере 100 тыс рублей. Средства можно использовать в качестве компенсации расходов на приобретение оборудования и на строительство газовых сетей внутри участка. В этом году в бюджете региона на эти цели предусмотрено 36 млн рублей. Еще около 60 млн рублей выделено в качестве софинансирования из федерального бюджета.

Правительство Псковской области совместно с ООО «Газпром газификация» утвердило также корректировки программы строительства межпоселковых газопроводов на 2021–2025 годы. Документ предусматривает выполнение мероприятий догазификации 45 населенных пунктов, строительства 800 км межпоселковых и 265 км внутрипоселковых газопроводов, отметил Михаил Ведерников.

Подробно о новом плане развития газоснабжения региона рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских. Он, в частности, отметил увеличившийся более чем в 2 раза объем инвестиций — в скорректированном варианте он составляет 22,5 млрд рублей.