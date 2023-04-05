Подписана программа газификации Псковской области до 2025 года

10:22, 05 апреля 2023, ПАИ

Правительство Псковской области и ПАО «Газпром» подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем за это время регион определил дополнительную потребность в газовой инфраструктуре. Например, в обновленную программу включено строительство двух АГНКС с подводящими газопроводами в Пскове и Великолукском районе, межпоселковых и внутрипоселковых сетей, а также техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Великие Луки».

Обновленный документ предусматривает газификацию 54 населенных пунктов в 17 районах региона. В том числе в 10 районов – Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский – сетевой газ придёт впервые. Компания также построит семь газопроводов-отводов и ГРС для подключения новых потребителей.

В общей сложности по итогам реализации программы доступ к сетевому топливу получат более 24,5 тыс. домовладений и 69 котельных региона, включая сельскохозяйственные предприятия.

В свою очередь регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.