Более 10 тысяч заявок псковичей на догазификацию исполнено за апрель

15:48, 14 апреля 2023, ПАИ

Заседание Федерального штаба по газификации состоялось 12 апреля. С докладами выступили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители федеральных министерств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Александр Новак обратил внимание регионов на необходимость оперативного выполнения поручений президента по вопросам субсидирования работ по проведению газа внутри участков домохозяйств и закупки оборудования. Региональным властям необходимо более активно применять меры социальной поддержки и обратить внимание на доступность выделенных льгот для населения. Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил важность того, чтобы работы по прокладке сетей внутри участка оплачивались по стандартным ставкам, утвержденным на областном уровне. Это гарантирует, что стоимость подключения будет одинакова для всех абонентов.

На середину апреля в рамках программы догазификации в Псковской области исполнено более 10,5 тысячи заявок на подведение газа к границам участков, выполнено более 1,5 тысячи подключений. Техническая возможность присоединения к сетям создана почти для 24 тысяч домовладений.

«Успех догазификации во многом зависит от работы с населением на местах. Для увеличения количества подключений необходимо сделать работы в границах земельных участков максимально доступными для всех категорий заявителей. Газовики в свою очередь продолжают проводить регулярные встречи с населением, отвечают на все интересующие вопросы по подключению на местах», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.