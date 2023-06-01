69-летний пенсионер пропал в Себежском районе
69-летний пенсионер Виктор Буфало пропал в Себежском районе 27 мая, сообщили ПАИ в МО МВД «Себежский». Мужчина ушёл из дома в деревне Овсянниково и не вернулся.
Был одет в плащ серого цвета, на голове кепка. Приметы: рост 180, волосы седые, носит бороду, телосложение среднее, голос глухой, речь невнятная, ходит медленно. Документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в МО МВД России «Себежский» по телефону: 8 (81140) 21-687.
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