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Происшествия

69-летний пенсионер пропал в Себежском районе

69-летний пенсионер Виктор Буфало пропал в Себежском районе 27 мая, сообщили ПАИ в МО МВД «Себежский». Мужчина ушёл из дома в деревне Овсянниково и не вернулся.

Фото: МО МВД «Себежский»

Был одет в плащ серого цвета, на голове кепка. Приметы: рост 180, волосы седые, носит бороду, телосложение среднее, голос глухой, речь невнятная, ходит медленно. Документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в МО МВД России «Себежский» по телефону: 8 (81140) 21-687.

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