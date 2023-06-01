Только 33% работающих псковичей ничего не раздражает в их руководителях – опрос

09:05, 01 июня 2023, ПАИ

Только 33% работающих псковичей ничего не раздражает в их руководителях, сообщается в опросе SuperJob.

Самой раздражающей привычкой начальства для псковичей является вспыльчивость, особенно выражающаяся в агрессии и крике, — ее назвали 11% работающих. 6% респондентов раздражает некомпетентность руководства. По 4% горожан негативно относятся к таким привычкам руководителя, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. В руководителях также раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 3%). По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

Женщины чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. Прокрастинация и недисциплинированность начальника также больше раздражают женщин. Мужчины же чуть чаще негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.