Реставрацию пороховых погребов Псковского кремля планируют завершить в декабре

09:59, 01 июня 2023, ПАИ

Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Стены» («Пороховой погреб»), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль кремля», XII-XIX вв., проводятся в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Реставраторам предстоит произвести демонтаж существующей отделки цокольного этажа, сделать биоцидную обработку стен цокольного этажа, выполнить устройство нового штукатурного слоя «под рукавицу» стен и сводов цокольного этажа, сделать частичный демонтаж полов цокольного этажа для прокладки коммуникаций, выполнить устройство фундамента под насосную станцию, демонтировать чистовое покрытие полов цокольного этажа, установить дверные заполнения, выполнить устройство перегородок, полов первого этажа по лагам, сделать ремонт и отделку внутренних лестниц, устройство ограждений.

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Завершение ремонтных работ планируется в декабре 2023 года.