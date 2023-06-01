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Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём защиты детей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник посвящен самым юным и самым важным людям в нашей жизни. Для них мы работаем, чтобы обеспечить лучшие условия для развития и воспитания, строим уверенное, стабильное и безопасное будущее. Дети, как никто другой, нуждаются в нашей защите, поддержке и заботе. Поэтому правительство Псковской области всегда уделяет особенное внимание всем вопросам обеспечения безопасности и комфорта детей. Мы строим новые школы и детские сады, обустраиваем площадки, открываем центры дополнительного образования, поддерживаем многодетные и молодые семьи», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Особые слова признательности губернатор выразил тем, чья профессиональная деятельность связана с детьми: это воспитатели и нянечки в детских садах, учителя и педагоги, социальные работники и врачи. «Ваша работа полна ответственности за жизнь и здоровье малышей и подростков. С исключительным терпением, добротой, заботой вы открываете для них новый мир и учите основам жизни в обществе, даете знания, помогаете проявить таланты», – продолжил глава региона.

Также благодарность Михаил Ведерников выразил родителям, бабушкам и дедушкам. «Спасибо, что прививаете детям самые лучшие качества, учите их быть трудолюбивыми, добрыми, честными, порядочными и справедливыми. Главная задача, которая стоит перед взрослыми, – сделать детство наших ребят счастливым и беззаботным, чтобы их лица светились улыбками, а маленькие приятные приключения случались как можно чаще. И чтобы их детские мечты обязательно исполнялись», – подчеркнул губернатор.

Он пожелал детям счастья, крепкого здоровья, замечательных друзей и чутких наставников, новых впечатлений и больших жизненных побед.

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