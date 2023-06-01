Стоит ли отдавать детей на балет, обсудят на радио «Серебряный дождь»

11:28, 01 июня 2023, ПАИ

Руководитель студии классического танца «Щелкунчик» им. Любови Изотовой Юлия Филиппова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 1 июня, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Время упущено: насколько важно вовремя отдать ребенка в балетную школу? И когда наступает это «вовремя»?

Гамма возможностей: как строится репетиционный процесс в псковской студии балета и выходит ли он за рамки практики?

Читайте с выражением: нужно ли перед походом на балет знакомиться с либретто?



Во имя искусства: к чему должен быть готов артист балета?

Из ученика в учителя: как стать балетмейстером и есть ли другой выбор после того, как снял пуанты?

Главное — желание: много ли в балетной студии мальчиков? И как решается вопрос с мужскими партиями в балете, если не хватает подопечных?