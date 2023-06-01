Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Стоит ли отдавать детей на балет, обсудят на радио «Серебряный дождь»

Руководитель студии классического танца «Щелкунчик» им. Любови Изотовой Юлия Филиппова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 1 июня, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Время упущено: насколько важно вовремя отдать ребенка в балетную школу? И когда наступает это «вовремя»? 

Гамма возможностей: как строится репетиционный процесс в псковской студии балета и выходит ли он за рамки практики?

Читайте с выражением: нужно ли перед походом на балет знакомиться с либретто?
 
Во имя искусства: к чему должен быть готов артист балета?

Из ученика в учителя: как стать балетмейстером и есть ли другой выбор после того, как снял пуанты? 

Главное — желание: много ли в балетной студии мальчиков? И как решается вопрос с мужскими партиями в балете, если не хватает подопечных?

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июня 2023

Церковь Псково-Печерского монастыря станет участником фестиваля «Архитектурное наследие»
01 июня 2023

Артисты Великолукского театра выступят на фестивале в Магнитогорске
01 июня 2023

В китайской соцсети обсуждают спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы
01 июня 2023

Почти 3 млрд рублей инвестировано в развитие историко-культурного наследия Псковской области
01 июня 2023

Стоит ли отдавать детей на балет, обсудят на радио «Серебряный дождь»
01 июня 2023

Выставка о народе сето откроется в Пскове сегодня
01 июня 2023

Реставрацию пороховых погребов Псковского кремля планируют завершить в декабре
01 июня 2023

Сотрудник Псковского музея-заповедника стал автором статей о Печерской обители

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...