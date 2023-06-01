Стоит ли отдавать детей на балет, обсудят на радио «Серебряный дождь»
Руководитель студии классического танца «Щелкунчик» им. Любови Изотовой Юлия Филиппова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 1 июня, в 14:00.
Темы для обсуждения:
Время упущено: насколько важно вовремя отдать ребенка в балетную школу? И когда наступает это «вовремя»?
Гамма возможностей: как строится репетиционный процесс в псковской студии балета и выходит ли он за рамки практики?
Читайте с выражением: нужно ли перед походом на балет знакомиться с либретто?
Во имя искусства: к чему должен быть готов артист балета?
Из ученика в учителя: как стать балетмейстером и есть ли другой выбор после того, как снял пуанты?
Главное — желание: много ли в балетной студии мальчиков? И как решается вопрос с мужскими партиями в балете, если не хватает подопечных?
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