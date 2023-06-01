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Общество

Водителям понадобится дополнительный документ для въезда в Евросоюз

Российским водителям с 1 июня необходимо получить полис приграничного страхования для въезда в Великобританию, Швейцарию и Евросоюз, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

«С 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных Российским союзом автостраховщиков с бюро (союзами) автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов «Зеленая карта», — отметили представители РСА.

Подчеркивается, что россияне должны будут получить на границе полис приграничного страхования Великобритании, ЕС или Швейцарии для въезда в соответствующую страну. Европейские водители, в свою очередь, будут получать полис ОСАГО.

«Зеленые карты» продолжают действовать в Азербайджане, Турции, Белоруссии, Молдавии и других странах системы.

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