Более 10 лет колонии получил пскович за сбыт амфетамина

11:53, 01 июня 2023, ПАИ

12 лет колонии строгого режима получил пскович за сбыт амфетамина в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, 31 июля и 29 сентября 2015 года мужчина, находясь на территории Пскова, за денежное вознаграждение передал человеку амфетамин массой 1,99 г и 1,83 г с целью его последующего сбыта.

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвинялся в незаконном сбыте психотропного вещества в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчина признан виновным и по совокупности преступлений и приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Первоначально данное уголовное дело поступило в городской суд 11 июля 2018 года, однако в период его рассмотрения мужчина скрылся от правосудия за пределы РФ. Он был объявлен в розыск и задержан 26 июня 2021 года.