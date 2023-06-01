Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове мошенники начали обманывать любителей театра

Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района поддались на уловки мошенников и лишились более 700 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, некоторые жители региона участвовали в операциях купли-продажи товаров в интернете. Кому-то из них незнакомцы пообещали организовать возврат денег за приобретенные билеты в театр, кому-то - решить вопрос с реализацией трактора через интернет-сайт. «К сожалению, все пользователи столкнулись с мошенниками, которые сумели ввести их в заблуждение и завладели деньгами», - сказали в ведомстве.

Ещё нескольким жителям области позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредит, а также осуществить несанкционированное списание денежных средств. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали псковичам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

В результате потерпевшие недосчитались в общей сложности более 700 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июня 2023

Артснаряд нашли в Новосокольническом районе
01 июня 2023

19 млн рублей заплатят государству за ущерб «чёрные лесорубы» из Псковской области
01 июня 2023

69-летний пенсионер пропал в Себежском районе
01 июня 2023

В Пскове пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского и устроил ДТП
31 мая 2023

За полтора дня осы свили гнездо в псковском офисе
31 мая 2023

В результате погони в Пскове пострадало семь автомобилей

31 мая 2023

Женщина госпитализирована в результате ДТП в Себежском районе
31 мая 2023

Два человека пострадали в результате ДТП в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...