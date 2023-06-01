В Пскове мошенники начали обманывать любителей театра

12:26, 01 июня 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района поддались на уловки мошенников и лишились более 700 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, некоторые жители региона участвовали в операциях купли-продажи товаров в интернете. Кому-то из них незнакомцы пообещали организовать возврат денег за приобретенные билеты в театр, кому-то - решить вопрос с реализацией трактора через интернет-сайт. «К сожалению, все пользователи столкнулись с мошенниками, которые сумели ввести их в заблуждение и завладели деньгами», - сказали в ведомстве.

Ещё нескольким жителям области позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредит, а также осуществить несанкционированное списание денежных средств. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали псковичам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

В результате потерпевшие недосчитались в общей сложности более 700 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.