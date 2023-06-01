В мае четыре псковича получили травмы на работе

12:47, 01 июня 2023, ПАИ

В мае четыре псковича получили травмы на работе, сообщили ПАИ в государственной инспекции труда в Псковской области.

В частности, 23-летняя работница АО «Тандер», выполняя свои обязанности, получила ушиб левого предплечья, её руку зажало между стеной и боксом.

58-летний работник оздоровительного лагеря «Звездный» получил ушиб левого коленного сустава, упав с лестницы при выполнении трудового задания.

Работая в цеху в ночную смену, 35-летний работник ООО «Оско Инвест» внезапно потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь.

Кроме того, 19-летняя сотрудница ООО «Пхали-хинкали» получила ушибы, упав со стремянки в рабочее время.