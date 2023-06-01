Организациям из дружественных стран будут вручать награды за заслуги перед Псковской областью

13:26, 01 июня 2023, ПАИ

В закон «О наградах Псковской области» внесены изменения, расширяющие возможности поощрения за заслуги перед регионом. Речь идёт об организациях, не осуществляющих свою деятельность на территории области, но внёсших вклад в её развитие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Согласно новым правовым нормам почётной грамоты губернатора Псковской области и почётной грамоты Псковского областного Собрания депутатов могут быть удостоены организации из других субъектов РФ, а также из иностранных государств, имеющих дружественные связи с Россией.

Речь идёт об организациях, оказывающих благотворительную и иную помощь для решения общественно значимых задач, принимающих активное участие в проведении культурных и просветительских мероприятий, а также участвующих в реализации проектов, имеющих культурно-историческую или социально ориентированную ценность.