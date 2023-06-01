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Культура

Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина закроет сезон 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Летом театр покажет свежие весенние премьеры «Лягушки» и «Говорит Москва», к зрителю вернется спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», представится возможность посмотреть спектакль «Морфий», отмеченный в этом году премией «Золотая маска», и другие спектакли.

1 июня и 2 июля театр приглашает зрителей на премьерный спектакль «Лягушки» по роману современного китайского прозаика Мо Яня. 9 июня пройдет еще один показ нового спектакля «Говорит Москва» – моноспектакля с Линдой Ахметзяновой.

В Дни пушкинской поэзии и русской культуры театр покажет пушкинские «Метель» (2 июня) и «Пиковую даму» (4 и 6 июня), «литературную» комедию «Пленные духи», героями которой стали поэты Серебряного века (3 июня).

Мировая классическая литература на псковской сцене будет представлена спектаклями «Морфий» по Булгакову (7 и 8 июня), «Каштанка» (12 июня) и «Ионыч» (14 июня) Чехова, шекспировской трагедией «Отелло» (15 июня), «Бовари» Флобера (17 июня).

Спектаклем по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» 5 июля закроется театральный сезон. Еще один показ этой лирической комедии намечен на 25 июня.

Постановки по современным пьесам зрители увидят 9 и 11 июня («Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова), 10 июня («Свидетельские показания» Дмитрия Данилова), 18 июня («Жанна» Ярославы Пулинович), 23 июня («Гробница малыша Тутанхамона» Оливии Дюфо).

Музыкальные спектакли в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева будут показаны 2, 4, 14, 16 и 30 июня (вечер тюремного романса «Постой, паровоз!») и 22 июня (спектакль-концерт с военными песнями «Случайный вальс»). 

Афиша Псковского театра драмы опубликована на официальном сайте, где также можно купить билеты онлайн. Касса работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30) по адресу: Псков, ул. Пушкина, 13.

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