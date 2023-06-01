Сотрудники «Экопрома» собрали пластиковые крышечки для покупки реабилитационной техники детям

14:23, 01 июня 2023, ПАИ

Пластиковые крышечки для социально-экологического проекта, направленного на покупку реабилитационной техники детям с особенностями развития, собирали сотрудники «Экопрома» на протяжении двух месяцев. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков».

«Коллектив филиала ООО «Экопром» придерживается принципа: добрых дел много не бывает. Всегда приятно кому-то оказать помощь, а особенно тому, кто нуждается», - отмечается в сообщении.

В канун Дня защиты детей собранные крышечки регоператор передал координаторам проекта в Пскове в центр абилитации «Добрея».

В компании также поблагодарили сотрудников, принявших участие в акции. «Ваше неравнодушное отношение, искренний интерес, проявленная инициатива вносят огромный вклад в нашу команду и делают её сильнее! Мы ценим ваше внимание к проблемам и потребностям других людей, чувство сострадания и готовность помочь. <…> Верим, что ваш пример будет вдохновлять и мотивировать остальных сотрудников на дальнейшие достижения! Вместе мы сможем совершить ещё больше добрых дел!» - говорится в сообщении.