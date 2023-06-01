В салонах «МегаФона» можно будет оформить вклад или кредит

15:26, 01 июня 2023, ПАИ

«МегаФон» и финансовая платформа «Банки.ру» (АО «Цифровые технологии») запускают партнёрство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи платформы из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне «МегаФона». В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть «МегаФона».

«Развитая сеть салонов «МегаФона» превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населённых пунктах. Участвуя в проекте с «Банки.ру», мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране – жители отдалённых населённых пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки – расширить географию своей клиентской базы», – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе «Банки.ру» и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.

Сейчас на «Банки.ру» можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

«Проект с «МегаФоном» даёт возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут ещё более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить «Банки.ру» документы почти в любом регионе России», — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян.

Партнёрство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам «МегаФона». Выгодные предложения от партнёров платформы «Банки.ру», подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете «МегаФона».

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