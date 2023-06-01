Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В салонах «МегаФона» можно будет оформить вклад или кредит

«МегаФон» и финансовая платформа «Банки.ру» (АО «Цифровые технологии») запускают партнёрство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАО Мегафон

Пользователи платформы из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне «МегаФона». В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть «МегаФона».

«Развитая сеть салонов «МегаФона» превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населённых пунктах. Участвуя в проекте с «Банки.ру», мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране – жители отдалённых населённых пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки – расширить географию своей клиентской базы», – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе «Банки.ру» и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.

Сейчас на «Банки.ру» можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

«Проект с «МегаФоном» даёт возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут ещё более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить «Банки.ру» документы почти в любом регионе России», — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян.

Партнёрство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам «МегаФона». Выгодные предложения от партнёров платформы «Банки.ру», подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете «МегаФона».

Реклама. ПАО Мегафон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июня 2023

Анастасия Повторейко поблагодарила губернатора за внимание к медицине
01 июня 2023

Александр Котов – об отчёте губернатора: Меня впечатляют результаты работы
01 июня 2023

В салонах «МегаФона» можно будет оформить вклад или кредит
01 июня 2023

Цветы высадили в псковском парке в День защиты детей
01 июня 2023

Псковские следователи поздравили детей с праздником
01 июня 2023

Александр Братчиков – об отчёте губернатора: Мы видим, как вырос бюджет за последние пять лет
01 июня 2023

Внимание губернатора и его команды направлено на социальную сферу – Игорь Дитрих

01 июня 2023

Сотрудники «Экопрома» собрали пластиковые крышечки для покупки реабилитационной техники детям

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...