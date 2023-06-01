Ремонт трассы Великие Луки – Усвяты завершится в июле

17:14, 01 июня 2023, ПАИ

Ремонт трассы Великие Луки – Усвяты продолжается по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году работы ведутся на участке протяженностью 15,3 километра в Великолукском районе, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В настоящее время завершились все подготовительные работы: выполнена расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, произведён ремонт труб, а также отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие на всем протяжении участка.



Подрядчик приступил к замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и съездах. Уложено порядка десяти километров выравнивающего слоя и около восьми километров – верхнего, ведутся работы по укреплению обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью.

Кроме того, специалистам предстоит выполнить целый комплекс работ: будет продолжен ремонт асфальтобетонного покрытия, существующих пересечений, примыканий и съездов, восстановление виражей и обочин, а также восстановление водоотвода с проезжей части.

Также будут отремонтированы и обустроены существующие автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будут нанесены линии дорожной разметки.

Обновлением трассы занимается подрядная организация АО «Буер» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения работ по контракту – июль 2023 года.