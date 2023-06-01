Эксгумацию узников концлагеря в Псковской области провели следователи по делу о геноциде

17:10, 01 июня 2023, ПАИ

В Псковской области следователи провели следственные действия на месте обнаружения останков узников бывшего концлагеря в Дновском районе. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.

Работа ведётся по уголовному делу о геноциде (ст. 357 УК РФ) народов Советского Союза в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В рамках реализации всероссийского проекта «Без срока давности» экспедиция сводного отряда поисковиков Новгородской, Ленинградской, Псковской и Архангельской областей с 18 по 26 мая работала в Дновском районе. Поисковики обследовали места массовой гибели военнопленных, мирных жителей, партизан и подпольщиков во время Великой Отечественной войны на аэродроме Гривочки в урочище Колотушино возле бывшего немецкого рабочего лагеря (филиал Шталага-372).

«Долгая подготовка позволила определить одно из мест массовых захоронений. Специалисты предполагают найти еще два таких захоронения, где число останков может составить более 1500 человек. В ходе следственных действий сотрудники СК России совместно с поисковиками извлекли из одного раскопа останки четырех человек. По изъятым останкам назначены медицинские судебные экспертизы», - сообщает Следственный комитет РФ.