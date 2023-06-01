Фрагмент царского рубля обнаружили на раскопках в Печорах

17:24, 01 июня 2023, ПАИ

Закончился очередной этап раскопок в Печорах. Специалисты полностью исследовали раскоп, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Археологи обнаружилии булыжную мостовую в раскопе. «Скорее всего, является дворовым замощением здания (на фото - фрагмент аэросъемки 1929 года), фундамент самого здания также попал в раскоп», - пояснили они.

Также они обнаружили так называемые следы войны – гильзы. Отмечается, что по сравнению с другими участками раскопок на данной площадке их было много.

Кроме того, найден фрагмент царского рубля, монета использовалась как подвеска в ожерелье сето.