Фрагмент царского рубля обнаружили на раскопках в Печорах
Закончился очередной этап раскопок в Печорах. Специалисты полностью исследовали раскоп, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Археологи обнаружилии булыжную мостовую в раскопе. «Скорее всего, является дворовым замощением здания (на фото - фрагмент аэросъемки 1929 года), фундамент самого здания также попал в раскоп», - пояснили они.
Также они обнаружили так называемые следы войны – гильзы. Отмечается, что по сравнению с другими участками раскопок на данной площадке их было много.
Кроме того, найден фрагмент царского рубля, монета использовалась как подвеска в ожерелье сето.
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