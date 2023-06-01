Пыталовские школьники побывали на экскурсии на границе

22:03, 01 июня 2023, ПАИ

Учащиеся 8-го «Б» класса Пыталовской средней школы побывали на экскурсии в контрольно-пропускном пункте «Убылинка» в рамках программы внеурочной деятельности «Юные друзья пограничников». Об этом сообщила газета «Наша жизнь».

Ребята узнали много интересного о военной службе на границе, увидели, как проходит паспортный контроль, осмотр транспортных средств и грузов. Всех детей очаровала верная помощница пограничников — служебная овчарка. Сотрудники продемонстрировали, как собака занимается поиском нарушителей и осваивает другие навыки.

Экскурсия была познавательной. Ребята получили полную информацию о пограничной службе.