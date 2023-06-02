День здорового питания отмечают в России

07:00, 02 июня 2023, ПАИ

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть всё, что хочется, пишет calend.ru.

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.

По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет.

Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы.

