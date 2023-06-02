Псковского писателя наградили Патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы»

08:11, 02 июня 2023, ПАИ

Председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) награждён Патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

31 мая 2023 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя прошла торжественная церемония избрания и награждения лауреатов XII Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Возглавил церемонию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриаршая литературная премия за последние годы стала одним из самых ярких явлений в отечественной литературе, подчеркнули в писательской организации.

Ежегодно ее удостаиваются писатели, которые вносят особый вклад в развитие русской словесности, укрепление нравственных основ общества через свои произведения, а также стремятся в своем творчестве сохранить преемство духовной традиции отечественной культуры, отмечается на сайте Московской митрополии.

