Россиянам дали советы по выбору черешни

08:56, 02 июня 2023, ПАИ

Неравномерный окрас у черешни и сухой «хвостик» ягоды говорят о том, что она не лучшего качества, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«В зависимости от сорта цвет черешни может быть и желтым, и розовым, и бордовым, и почти черным. Таким образом, сам цвет не говорит о спелости. Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды», — заявили там.

В организации подчеркнули, что состояние черешков также может стать хорошим ориентиром при выборе: если они стали бурыми и сухими, то это говорит о том, что черешня долго хранилась и уже утратила свою сочность.

«Состояние ягод — тоже важный признак. Ягоды не должны быть засохшими и завалявшимися, а также лопнувшими; повреждения, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют», — добавили там, напомнив, что черешню следует обязательно промывать перед употреблением, а хранить в холодильнике.

При этом во время выбора зелени в магазине в Роскачестве посоветовали оценить ее внешний вид, поскольку цвет должен быть ярким и насыщенным, а также не должно быть признаков порчи, гниения и повреждений. «Если есть возможность, лучше выбрать вариант в горшочке, а не в пленке. Так как зелень с корнями в земле сможет сохранить свежесть дольше», — уточнили в организации.

А хранить ее, как и черешню, следует в холодильнике, обязательно промывая, но не весь пучок сразу, а именно столько, сколько планируете употребить — это поможет уберечь зелень от увядания.

