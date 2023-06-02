Александр Голышев: Всё, что сегодня делается, должно быть направлено на укрепление страны

10:10, 02 июня 2023, ПАИ

Всё, что сегодня делается, должно быть направлено на укрепление страны, усиление её обороноспособности, единство россиян, торжество исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил ПАИ российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

По его мнению, с этими задачами должен справиться Всероссийский форум молодых политологов.

«От специалистов социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы уже сегодня, тем более завтра, зависит социально-политический климат в стране. Смущает место проведения форума – академия «Маяк» имени Андрея Дмитриевича Сахарова – совместный культурно-образовательного центр корпорации «Росатом» и правительства Нижегородской области», – дополнил эксперт.

Он рассказал, что в культурологии есть понятие «гений места» – когда человек обретает определённую атмосферу территории, за которой скрывается множество смыслов, лежащих в основе философских концепций и креативных направлений.

«Если бы форум собирал молодых физиков, то и проблемы нет. Но какой «Маяк» будет освещать работу молодых политологов страны, находящейся в военно-информационном окружении. Жизненный путь гениального академика Сахарова – это путь от вершин науки до символа измены Родине. В Горьком он стал знаменем советских диссидентов и «правозащитников», важнейшим рупором развала СССР. Наверняка для юных политологов приготовлены специальные экскурсии по сахаровским местам… Экая толерантность! Может быть, хватит! Политология, как и другие социально-гуманитарные дисциплины, сегодня необычайно важна, но они должны служить национальным интересам, формированию гражданской ответственности и патриотизму, а для этого надо находить соответствующее время и место», – заключил Александр Голышев.