Пляжный сезон открылся в Великих Луках
Пляжный сезон открылся в Великих Луках 1 июня, сообщается в телеграм-канале администрации города.
В этот же день состоялась общественная приёмка территории.
Депутаты Великолукской городской Думы Константин Максимов и Сергей Макаров совместно со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства проверили готовность пляжа к купальному сезону. Там были установлены скамейки, урны, зонтики и раздевалки.
Помимо этого, на протяжении всего летнего сезона на пляже будут работать спасатели. Для них обустроен специальный вагончик, где в случае необходимости специалисты смогут оказать первую медицинскую помощь.
Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил, что городской пляж Пскова готов к купальному сезону.
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