Пляжный сезон открылся в Великих Луках

10:47, 02 июня 2023, ПАИ

Пляжный сезон открылся в Великих Луках 1 июня, сообщается в телеграм-канале администрации города.

В этот же день состоялась общественная приёмка территории.

Депутаты Великолукской городской Думы Константин Максимов и Сергей Макаров совместно со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства проверили готовность пляжа к купальному сезону. Там были установлены скамейки, урны, зонтики и раздевалки.

Помимо этого, на протяжении всего летнего сезона на пляже будут работать спасатели. Для них обустроен специальный вагончик, где в случае необходимости специалисты смогут оказать первую медицинскую помощь.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил, что городской пляж Пскова готов к купальному сезону.