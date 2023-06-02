Псковская налоговая предупреждает об изменениях в зачёте НДФЛ

13:54, 02 июня 2023, ПАИ

Новый пункт 7 статьи 78 Налогового кодекса РФ ввел процедуру автоматического зачёта НДФЛ, который налоговый агент удержал из доходов налогоплательщиков до наступления срока его перечисления. Об этом ПАИ сообщили в УФНС России по Псковской области.

Новое положение предусматривает, что при наличии положительного сальдо на Едином налоговом счёте (ЕНС) зачисление НДФЛ в счёт предстоящих обязательств по этому налогу осуществляется на основании представленного уведомления об исчисленном НДФЛ в автоматическом режиме не позднее дня, следующего за днём представления такого уведомления. То есть без заявления о распоряжении средствами ЕНС.

«Соответственно, поступивший на ЕНС ЕНП будет автоматически списываться в счёт исполнения совокупной обязанности по НДФЛ сразу после поступления уведомления от налогового агента (представляются не позднее 25 числа за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число отчетного месяца), то есть до наступления срока его уплаты (28 числа каждого месяца)», – объяснили в ФНС.

Новые правила зачёта вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона – с 30 июня 2023 года (пункт 2 статьи 2 федерального закона от 29. 05. 2023 № 196-ФЗ).